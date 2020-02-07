مشهد درامي جسد معاني الرومانسية جمع زوجين صينين مسنين، أثبتت النتائج إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد، على فراش المرض، وهما مستلقيان داخل أحد المستشفيات يودعان بعضهما البعض.
المشهد من مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الزوجين وهما يمسكان أيدي بعضهما البعض، ويتحدثان لبعضهما، حيث من المحتمل أن تكون هي المرة الأخيرة لرؤية بعضهما، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وأوضح أحد مستخدمي "تويتر"، نشر مقطع الفيديو على حسابه، أن الزوجين اكتشفا إصابتهما بفيروس كورونا، وهما في الثمانينيات من العمر.
وحقق الفيديو أكثر من 780 ألف مشاهدة، وتمت مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مع تعليقات تدعو لهما بالتغلب على الفيروس، الذي يصيب بشكل خاص أولئك الذين لديهم أجهزة مناعة ضعيفة ومن بينهم كبار السن.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداع الأخير.. مشهد مؤثر لزوجين مسنين في الصين أصيبا بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.