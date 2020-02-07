الوداع الأخير.. مشهد مؤثر لزوجين مسنين في الصين أصيبا بفيروس كورونا

مشهد درامي جسد معاني الرومانسية جمع زوجين صينين مسنين، أثبتت النتائج إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد، على فراش المرض، وهما مستلقيان داخل أحد المستشفيات يودعان بعضهما البعض.

المشهد من مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الزوجين وهما يمسكان أيدي بعضهما البعض، ويتحدثان لبعضهما، حيث من المحتمل أن تكون هي المرة الأخيرة لرؤية بعضهما، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأوضح أحد مستخدمي "تويتر"، نشر مقطع الفيديو على حسابه، أن الزوجين اكتشفا إصابتهما بفيروس كورونا، وهما في الثمانينيات من العمر.

وحقق الفيديو أكثر من 780 ألف مشاهدة، وتمت مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مع تعليقات تدعو لهما بالتغلب على الفيروس، الذي يصيب بشكل خاص أولئك الذين لديهم أجهزة مناعة ضعيفة ومن بينهم كبار السن.