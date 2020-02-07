صور.. معاناة "الطفلة الحجر".. "السماك" حالة مرضية نادرة تصيب طفلة هندية

تعاني الطفلة راجيشواري، البالغة من العمر 7 أعوام، وتعيش في ولاية تشهاتيسجار الهندية، من مرض جلدي يسمى "السماك"، وهو عبارة عن قشور شبه حجرية، قاسية للغاية، تغطي مناطق متفرقة من جسم المريض.

وتعيش "راجيشواري" في ألم مستمر، بحسب ما أظهرت لقطات الفيديو المأخوذة بها، وكذلك الصور، و"السماك" هو حالة مرضية نادرة غالبا ما تورث من الوالدين، ولكن أحيانا ما يمكن أن يكتسب بفعل ظروف معينة.

فقد ظهرت الطفلة وهي تمشي ببطء بجسدها النحيل، بفعل الألم الذي تسببه لها تلك القشور التي تغطي رجليها وذراعيها، وتبدو وكأنها متحجرة للغاية.

Advertisements

وبسبب عيش الطفلة في منطقة قبلية هي بدانتيوادا، فلا تتاح لها فرصة جيدة للحصول على العناية الطبية اللازمة، ما يجعل سفرها إلى مدينة قريبة لتلقي العناية الطبية ضروريا، لكنه في نفس الوقت يشكل عبئا كبيرا عليها.

ورغم أن مرض "السماك"، لا يعتبر مهددا للحياة، إلا أنه مرض مزمن لا يشفى، وترتفع درجة حرارة المريض باستمرار بسبب عدم قدرته على التعرق بسبب تغطية القشور للجسم.

ويعاني المريض كذلك أحيانا من ضعف السمع أو البصر إذا تراكمت البشرة فوق الأذنين والعينين، وهو ومعرض كذلك للإصابة بالتهابات بسبب تشققات الجلد، بحسب "روسيا اليوم".