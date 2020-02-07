فوتوسيشن لعروسين على طريق كفر الشيخ الدولي: فرحتنا بين السماء والأرض

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في مكان غير معتاد وبطريقة غير تقليدية، احتفل عروسان بعقد قرانهما بعد عامين من خطبتهما بـ«فوتوسشن» على الطريق الدولي في كفر الشيخ، ما أثار إعجاب الناس ووصفها البعض بـ«الطريقة الجديدة والمختلفة»، فالمعروف أن العرائس يحتفلون بالمناسبات بتصوير «الفوتوسيشن» داخل القاعات أو وسط الورود أو على شاطئ البحر بمصيف بلطيم أو داخل الحدائق العامة، لكن فكرة التصوير على طريق عام، جديدة على أبناء المحافظة.

«كان مكان ساحر ولقطات حلوة، كان شكلنا رومانسي ومبهر، في الأول اقترح علينا كريم ضباشة، مصور الفوتوسيشن، الأماكن المعروفة والمعتادة، روحنا فعلا كذا مكان بس محسيتهوش، لكن جاءت فكرة الطريق الدولي دي، حسيت إننا بين الأرض والسماء بس، كان إحساس رائع ومختلف، قدرنا نطلع لقطات حلوة وهتكون الذكرى أجمل»، بهذه العبارات لخصت العروس رنا الشعراوي، الطالبة بقسم لغات شرقية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، فكرة اختيار مكان تصوير «فوتوسيشن» عقد قرانها.

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تقول "رنا"، جمعتني الصدفة بزوجي الطبيب محمد الدسوقي، حينما كنت أزور والدتي في مقر عملها وكنت أدرس في الثانوية العامة، وبعدها بحث عني وتقدم لخطبتي، «نظرة فابتسامة فارتباط، شافني عند ماما في المستشفى، وسأل عني وجه اتقدملي وارتبطنا من سنتين وكتبنا كتابنا، كانت فكرة الاحتفال بفوتوسيشن مُحيرة لحد ماجت فكرة الطريق الدولي، ظبطنا كل حاجة، المصور سألني عاوزاه إزاي، قولتله عاوزة حاجة طبيعية وبسيطة ومختلفة، كنت محتارة في اليوم ده علشان أنا وحيدة معنديش إخوات بنات ولا أولاد، كان اختيار كل حاجة صعب، الفستان وبدلة محمد والميكب أرتيست، كنت عاوزة أظهر بشكل مختلف وجديد».

«مكنتش متوقعة إنى هكون مختلفة كدة، اتفاجئت من تداول جلسة التصوير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام" بشكل كبير، وأصبحت حديث الناس، السيشن عمل ضجة كبيرة، لإنه كان مختلف بكل المعايير، في الألوان واللقطات والزوايا، الجميع اعتبره لوحة فنية بجمال مصر وقت الغروب، وطبعا الشكر كله لكريم المصور المحترف، لولاه مكنش السيشن طلع حلو»، بحسب وصف رنا.