أصيب به سعد محمد لاعب الزمالك.. أعراض سرطان الدم ومتى تراجع الطبيب

أصيب لاعب نادي الزمالك، سعد محمد، الشاب البالغ من العمر 20 عاما، بـ سرطان الدم، والمعروف أيضا باسم "اللوكيميا".

ويستعرض "هن"، أعراض الإصابة بمرض سرطان الدم، وكذلك الأسباب التي تؤدي للإصابة به، خلال التقرير التالي، بحسب موقع "ويب مد".

ما هو سرطان الدم

معظم سرطانات الدم تبدأ في نخاع العظام، حيث يتم إنتاج الدم، وتحدث سرطانات الدم عندما تبدأ خلايا الدم غير الطبيعية في النمو، ما يعطل وظيفة خلايا الدم الطبيعية، التي تقاوم العدوى وتنتج خلايا دم جديدة.

أنواع سرطان الدم

هناك أنواع رئيسية لسرطان الدم، هي سرطان الدم والأورام اللمفاوية والورم النخاعي.

اللوكيما

هو سرطان الدم الذي ينشأ في الدم ونخاع العظام، ويحدث ذلك عندما يخلق الجسم الكثير من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية ويتداخل مع قدرة نخاع العظم على تكوين خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية.

ليمفوما اللاهودجكين

هو سرطان دم يتطور في الجهاز اللمفاوي من خلايا تسمى الخلايا اللمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة الالتهابات.

سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين

هو سرطان دم يتطور في الجهاز اللمفاوي من خلايا تسمى الخلايا الليمفاوية، تتميز ليمفوما هودجكين بوجود خلية لمفاوية غير طبيعية تسمى خلية "ريد ستيرنبرغ".

المايلوما المتعددة

هو سرطان دموي يبدأ في خلايا البلازما في الدم، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء يتم تصنيعه في النخاع العظمي.

أعراض سرطان الدم

بعض أعراض سرطان الدم الشائعة تشمل:

حمى.

قشعريرة.

التعب المستمر.

الضعف.

فقدان الشهية.

الغثيان.

فقدان الوزن غير المبرر.

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تعرق ليلي.

ألم العظام / المفاصل.

عدم ارتياح في البطن.

الصداع.

ضيق في التنفس.

الالتهابات المتكررة.

حكة في الجلد أو طفح جلدي.

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ.

متى يجب زيارة الطبيب؟

معظم المصابين بهذه الأعراض غير مصابين بسرطان الدم، ولكن إذا واجهت أيًا منها، فمن المهم اكتشاف سببها بسرعة.

إذا كان لديك أي أعراض دائمة أو غير مفسرة أو غير عادية بالنسبة لك، فاحجز موعدًا مع طبيبك.

إذا شعرت بتوعك شديد فجأة، فاطلب المساعدة الطبية العاجلة.

علاج سرطان الدم

يعتمد علاج سرطان الدم، على نوع السرطان وعمرك ومدى تقدم السرطان، وأين ينتشر، بجانب عوامل أخرى.

بعض علاجات سرطان الدم الشائعة تشمل:

زرع الخلايا الجذعية

إن زرع الخلايا الجذعية، يؤدي إلى ضخ خلايا جذعية مكونة للدم في الجسم. قد يتم جمع الخلايا الجذعية من نخاع العظام، وتداول الدم ودم الحبل السري.

العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي، الأدوية المضادة للسرطان، للتدخل في نمو الخلايا السرطانية في الجسم ووقفها، ويتضمن العلاج الكيميائي لسرطان الدم أحيانًا إعطاء العديد من الأدوية معًا في نظام مجموعة، ويمكن أيضًا إعطاء هذا العلاج قبل عملية زرع الخلايا الجذعية.

العلاج الإشعاعي

يمكن استخدام العلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية، أو لتخفيف الألم أو الانزعاج، ويمكن أيضا أن يستخدم قبل زرع الخلايا الجذعية.