هكذا تبدو جميلة.. 13 قطعة ملابس تناسب المرأة في أي عُمر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هيثم الشيخ

على الرغم من الصور النمطية، فإن الموضة الحديثة لا تصنع للجمال عامًا، وهناك العديد من قطع الملابس التي يمكن العثور عليها بسهولة في مراكز التسوق والتي تناسب النساء من أي عمر.

"الخليج 365" جمع لكِ، بحسب ما ذكر موقع "bright side" الأمريكي، 14 قطعة ملابس تثبت أن الأزياء صُنعت للجميع بعيدًا عن السن، كل ما عليكِ القيام به، هو اختيار القطع بشكل صحيح.

البليزر

البليزر من قطع الملابس الأنيقة للنساء في سن 20 أو 30 أو 40، حيث تُقدم أزياء اليوم أكثر من مجرد نماذج شبيهة بالأعمال التجارية لارتداء البليزر التقليدي في المكاتب، فأيضا يمكن دمجه مع الجينز والأحذية الرياضية.

البلوزات

الأغطية والسترات الصوفية الطويلة والخفيفة هي جزء لا غنى عنه في خزانة الملابس، ولا يقتصر الأمر على أي مظهر (جاد أو رومانسي أو يومي)، بل يبدوا أيضًا أنيقا على المرأة من أي عمر.

القمصان الكلاسيكية

يمكن أن تجعل امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا تبدو أصغر سناً، كما أنها تلائم أيضًا امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا.

ويمكن الجمع بين القمصان بألوان مختلفة، وكمان تناسب العمل أيضًا يمكن ارتدائه بشكل غير رسمي ملون للمول أو للقاء الأصدقاء.

قمصان منقوشة

القمصان منقوشة تبدو عصرية وأنيقة على النساء في أي عمر، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم هذه القمصان في لوحة ملونة واسعة، لذلك من السهل خلق مظهر مريح ورائع.

قميص أسفل البلوزة

هل ما زلت تعتقدي أن هذا الخيار يناسب السيدات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 فقط؟ تستخدم نساء اليوم بمهارة الاتجاهات التي اعتُبرت أن تكون فقط للشباب والطلاب، لا يقتصر الأمر على ارتداء بلوزات مريحة فحسب، بل إنها أنيقة أيضًا، وحتى النساء الأكبر من 50 عامًا يمكنهن استخدامها لتجربة مظهرهن.

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جاكيتات جينز

استمرت الجواكيت الجينز، عصرية لسنوات عديدة، فهمي جيدة للارتداء اليومي وللجمع مع الفستان، بالإضافة إلى ذلك، هذه الأشياء تجعل المرأة التي تزيد عن 40 عامًا تبدو أكثر ليبرالية (ولن يهتم أحد بسنها).

الجامبسوت

عند اختيار الجامبسوت بشكل صحيح لن يجعل الفتاة الصغيرة تبدو أكبر سنًا، كما يمكن أن تجعل صورة النساء المسنات أكثر متعة.

الأوشحة مع المطبوعات

يمكن أن يضيف الوشاح المحدد بشكل صحيح بهجة ألوان ناجحة لأي مظهر، سوف تلائم المطبوعات الساطعة أي عصر وستعطي المظهر العام سحرًا خاصًا.

السراويل البيضاء

مع الجزء العلوي المناسب، والبناطيل البيضاء هي خيار جيد للغاية للمناسبات الخاصة، تبدو جديدة على النساء الأصغر والأكبر سنا، وتجذب الانتباه، وهي مناسبة لأي عمر.

فستان مع حزام

ليست كل النساء فوق 50 عامًا على استعداد لارتداء الفساتين الملائمة على الجسم، لكن هذا ليس سببًا لاختيار الملابس التي تشبه الأكياس.

تساعد الفساتين ذات الأحزمة على تعزيز الخصر وإخفاء العيوب إذا كان هناك شيء لا يعجبك عندما يتعلق الأمر بشكل جسمك.

معطف كلاسيكي

هذا النوع من المعطف في ذروة شعبيته، وتجعل النساء اللواتي يبلغن من العمر 40 عامًا يبدين أصغر سناً ويمنحهن مظهرًا رائعًا، كما أنها تبدو جيدة حقًا على الفتيات الأصغر سنًا في معظم الحالات.

تي شيرت مع الأشرطة في خط العنق

هذه القطعة العصرية ستجعل أي امرأة تبدو أنيقة، الشيء الرئيسي هو اختيار تي شيرت بلون يناسب لون وجهك واختيار ما يليق عليه من السراويل.

الفستان القميص

قد يبدو للوهلة الأولى، أن هذا المظهر يناسب الفتيات الصغيرات فقط، لكن في الواقع، إنه يناسب النساء في أي عمر، وتحتاج فقط إلى اختيار النموذج والطول الذي سيبدو جيدًا عليك.