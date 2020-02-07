غنية بالألياف.. هذه الأطعمة مفيدة لضبط السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن 24 الإماراتي:

تساعد الألياف الجسم على تنظيف الجهاز الهضمي، وتلعب دوراً هاماً في ضبط نسبة الكولسترول والسكر بالدم، كما تحمي القولون من السرطان.

ويوصي الأطباء بضرورة تناول النساء 25 غم من الألياف يوميا، والرجال 38 جرام.

أما مريض السكري أو من لديه مخاوف من تطوّر المرض فعليه تناول ما بين 30 و50 جرام كل يوم.

وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية، ويحتوي بعض الأطعمة على حصة أكبر من الألياف من الأفضل تناولها لضبط نسبة السكر بالدم، وهي:

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-العدس، عند تناول 100 جرام من العدس تحصل على 18 غم من الألياف.

- بذور الكتّان إلى السلطة وأطباق أخرى يعزّز كمية الألياف الغذائية بشكل كبير، ويقلل كمية السكر التي تصل إلى الدم.

-الحبوب الكاملة مثل: الأرز البني والشوفان والقمح الكامل (الدقيق والخبز الأسمر) من أفضل مصادر الألياف.

-الأفوكادو مصدر رائع للألياف والدهون الصحية التي تفيد القلب، وهو من الأطعمة التي تعزّز حساسية الجسم للأنسولين.

-المكسرات من الوجبات الخفيفة الغنية بالألياف والدهون الصحية والمعادن.