دراسة: الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لأمراض القلب

حذر باحثون أمريكيون من أن الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في أول الحمل، يصبحن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة القلبية.

وقالت الدكتورة مارى داونز جاستريتش، الأستاذ في جامعة روتجرز، بولاية نيوجيرسي الأمريكية: "تميل النساء اللاتي تم تشخيصهن بتسمم الحمل إلى أن يكن لهن تاريخ من ضغط الدم المرتفع المزمن ومرض السكر وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الطبية".

ويأتي ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تشخيص ما يتراوح ما بين 2 إلى 8% من الحوامل فى جميع أنحاء العالم بتسمم الحمل، وهي مضاعفات تتميز بضغط الدم المرتفع، التي تبدأ بعد 20 أسبوعًا من الحمل لدى النساء اللائي كان ضغط دمهن طبيعيًا.

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ولم يحدد الأطباء سببًا واحدًا لذلك، لكن يعتقد أنه يرتبط بالأوعية الدموية المشيمية غير المتشكلة، فتسمم الحمل هو أيضًا سبب 15% من الولادات المبكرة فى الولايات المتحدة.

وقام الباحثون بتحليل مرض القلب والأوعية الدموية بين 6360 سيدة، تراوحت أعمارهن مابين 18 إلى 54 عامًا، واللاتي كن حوامل لأول مرة، وتم تشخيص إصابتهن بتسمم الحمل في مستشفيات "نيوجيرسى" بين عامى 1999 إلى 2013، وتم مقارنتهن بالسيدات الحوامل ممن لا يعانين من تسمم الحمل.

وتوصل الباحثون إلى أن السيدات اللاتى يعانين من هذه الحالة كن أكثر عرضة بنحو أربعة أضعاف للإصابة بالنوبة القلبية أو الوفاة القلبية، بل وأكثر عرضة بنحو مرتين للوفاة لأسباب أخرى خلال فترة الدراسة التى استمرت قرابة 15 عاما.