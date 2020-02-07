استدرجها بألعاب الموبايل.. اغتصاب طفلة هندية على يد جارها

تشهد الهند تكرار جرائم الاغتصاب، والانتهاكات خاصة ضد الأطفال، حيث كان آخرها ما تعرضت له طفلة تم اغتصابها داخل منطقة سكنية للموظفيين المحليين بالسفارة الأمريكية في الهند.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، فإن الطفلة هي ابنة أحد موظفي الخدمة في السفارة، خرجت للهو أمام منزلها حتى استدرجها جارها الشاب، متحججًا باللعب معها على الهاتف المحمول حتى اغتصبها.
وتعيش العائلتان على أرض السفارة الأمريكية، إذ قال متحدث باسم السفارة في نيودلهي، العاصمة الهندية، لشبكة "سي بي إس نيوز": "إننا قلقون للغاية إزاء هذا السلوك المزعوم".
وأضاف المتحدث: "لقد اتخذنا على الفور إجراءات عندما علمنا بالادعاء، ولفتنا انتباه الشرطة إلى هذا الأمر، السفارة تتعاون بشكل كامل مع السلطات الهندية".
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