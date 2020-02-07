فوائد بذور عباد الشمس.. تحافظ على الجمال وتحمي من الشيخوخة

بذور عباد الشمس ليست فقط مفيدة للصحة بشكل عام، ولكن أيضا لها فوائد جمالية بشكل خاص، بحسب تامارا برونتسيفا، اختصاصية التغذية، والتي أوضحتها في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت "تامارا"، إن بذور عباد الشمس ليست لذيذة فحسب، ولكنها أيضًا مفيدة، حيث تحتوي على فيتامين E، الذي يساعد في الحفاظ على الجمال، كما أنه يحمي خلايا الجسم من الشيخوخة إذا أخذ بالكميات الصحيحة.

وأشارت "برونتسيفا"، إلى أن البذور هي منتج صحي، وأوصت بتناول البذور التي تحتوي على كمية كبيرة من "فيتامين E"، الضروري للجمال، لأنه يحسن الجلد والأظافر والشعر، وتعتبر كذلك مفيدة لأنسجة العظام، لأنها تحتوي على النحاس، وهو مفيد للعظام.

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ووفقا لأخصائية التغذية، فإن بذور عباد الشمس، عالية السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 جرام من بذور عباد الشمس الخام على 600 سعر حراري، أما المقلية منها ففيها 700 سعر حراري.

ونظرا لارتفاع نسبة السعرات الحرارية ومحتوى الدهون، في بذور عباد الشمس، يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن تناول البذور بكميات قليلة.