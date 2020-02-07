شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت «هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)».

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.