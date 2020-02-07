نام كويس والعب رياضة.. توصيات روسية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، نشرت هيئة الرقابة الروسية، عددا من التوصيات والنصائح المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما نشر "روسيا اليوم"، فإنه من المهم استخدام الكمامات الواقية، وكذلك ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، والنوم ساعات كافية، والتنظيف باستمرار باستخدام أشياء مبللة، ومطهر، أو الماء والصابون.

وعن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، أوضحت الهيئة أنهم الأطفال دون سن السادسة، وخاصة الرضع دون 6 أشهر، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والربو، ومرض السكري، وكذلك المرضى الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة.

وبالنسبة للأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا، هي الحمى والسعال وسيلان الأنف وضيق التنفس.