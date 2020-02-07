استوحي من جيجي حديد أجمل الإطلالات الشبابية بصيحة القميص الواسعة

إطلالاتها تشكّل مصدر وحي للفتيات والنساء حول العالم سواء كانت على منصة العرض أو في الشارع، إذ باتت جيجي حديد أيقونة للأزياء الشبابية والعصرية. وفي أحدث إطلالاتها تألقت بصيحة غالباً ما تعتمدها في أزيائها الكاجوال.القميص الواسعة أو oversized هي من أكثر الصيحات الشبابية التي تعشقها جيجي حديد. وقد أطلت في نيويورك بقميص أزرق فضفاض وطويل بنقشة المقلّم قامت بثني أكمامه، ونسّقت معه سروال جينز باللون الأزرق الفاتح، وأكملت اللوك بجزمة باللون الأبيض.

وتطغى موضة الأزياء الواسعة مؤخراً، ونلاحظها على جيجي حديد وعدد كبير من النجمات، وهي صيحة عملية جداً ومريحة كما تساعد على إخفاء العيوب.والى جانب إعتماد حديد على القميص الواسع سواء مع السروال الدينيم أو البايكر شورت، إختارت في مناسبات عدة صيحة الـ oversized، مثل البافر puffer الفضفاض من ماركة Fendi باللون الأحمر، أو التي شيرت الواسعة التي إرتدتها على شكل فستان، وسواها من الإطلالات..

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