تحت البحر.. علماء "يستكشفون" أعماق المحيط الهندي

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن العربية:

يستعد فريق من العلماء للغوص في منطقة مظلمة بأعماق المحيط الهندي، وهي أقل المناطق التي يصل الضوء إليها لكنها مليئة بالحياة البحرية.

ويخطط علماء من بعثة "نيكون"، التي تقودها بريطانيا، لدراسة الحياة البرية وآثار تغير المناخ في المنطقة غير المستكشفة.

وتستهدف البعثة من خلال المهمة التي تستغرق خمسة أسابيع، الجبال الشاسعة تحت الماء التي ترتفع لآلاف الأمتار من قاع البحر.

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وسيغوص علماء نيكون إلى واحدة من أكثر المناطق العميقة تطورا في العالم، وتعرف باسم "ليميتينغ فاكتور".

وقال أوليفر ستيدز، مدير بعثة نيكون: "ما نعرفه أنه لا يوجد ضوء هناك على عمق ألف متر، لكن هناك الكثير من الحيوانات.. هي متألقة. إنها حياة تتوهج هناك".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أسوشيتد برس" من برشلونة قبل بدء المهمة "المنطقة التي سنبحث فيها هي واحدة من أكثر المناطق التي تزخر بالتنوع البيولوجي في محيطات العالم، لذا ما سنعثر عليه هناك غير معروف".