لهذه الأسباب .. ضوء الشمس مهم لصحة كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

(د ب أ)

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أن ضوء النهار يتمتع بأهمية كبيرة لصحة كبار السن بصفة خاصة على المستويين الجسدي والنفسي على حد سواء.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن ضوء النهار يلعب دورا مهما في ضبط إيقاع النهار والليل، ما يسهم في الحد من اضطرابات النوم.

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كما يساعد ضوء النهار الجسم على بناء فيتامين "د" المعروف باسم "فيتامين الشمس"، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد ضوء النهار الجسم على إفراز هرمون "السيروتونين" المعروف باسم "هرمون السعادة"، ويحد من إفراز هرمون "الميلاتونين" المعروف باسم "هرمون التعب".

لذا ينبغي أن يحرص كبار السن على التنزه خلال النهار لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميا من أجل التعرض لضوء الشمس.