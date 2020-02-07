طرق استخدام الشامبو الجاف في التخلص من الزيوت وتجفيف الشعر

تتعدد أنواع الشامبو المستخدم في غسل الشعر، ولكل نوع وظيفة محددة للشعر، ومن أهم الأمور التي يفعلها الشامبو الجاف للشعر هو السهولة في تجفيفه بشكل سريع.

فبحسب خبيرة التجميل فال بينافيديس، إن الشامبو الجاف يعطي القدرة على التخلص من الزيوت وإخفاء الجذور الدهنية لمدة طويلة، بحسبما ذكرته لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأعطت "بينافيديس" مجموعة من النصائح لاستخدام الشامبو الجاف بشكل أفضل للحصول على فوائده وتجفيف الشعر بشكل أسرع.

- يجب حمل العبوة على بعد من 10 إلى 15 سم من جذور الشعر، فالاقتراب يجعل الشعر يبدو مبللًا.

Advertisements

- يمكن تقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة ويتم رش كل جزء بالشامبو بشكل منفرد، ويكون الجزء العلوي من الرأس خاليا من الشامبو.

ويجب تجنب استخدام الشامبو الجاف أياما متتالية، حتى لا تتراكم طبقاته على الشعر، فاستخدامه بكثرة يؤدي إلى التهابات في فروة الرأس وظهور القشرة.