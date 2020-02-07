ديانا كرزون تتألق في اختيار فساتينها مؤخرًا بأسلوب عصري ومواكب للموضة

شاهدنا ديانا كرزون مؤخرًا في عدد كبير من الإطلالات المسائية في فساتين السهرة، التي اختارتها بتصميمات وألوان مختلفة لحفلاتها، والمناسبات الخاصة والعامة التي حضرتها، وعلى الرغم من أننا لاحظنا تنوعًا في الخيارات، لكنها كانت ميّالة بشكل عام لاعتماد التصميمات البراقة والأقمشة اللامعة، وبعض هذه الخيارات كانت موفقة وبعضها الأخر غلب عليها الأسلوب المبهرج، وأليكِ بعض الأمثلة عن أبرز اطلالات ديانا كرزون مؤخرًا.

ديانا كروزن في فستان باللون الذهبي:

من أجمل اطلالات ديانا كرزون التي اعتمدتها مؤخرًا، حيث جمعت بها بين الأسلوب الأنثوي والجذاب والأسلوب العصري المواكب للموضة، واختارت فستان سهرة من قماش الشيفون المطرز بحبات الترتر الذهبية البراقة، وقصة الفستان المنسدلة ناسبتها كثيرًا، وحتى تسريحة الشعر كانت موفقة، والمجوهرات الناعمة أكملت اللوك بطريقة مميزة.

فستان باللونين الأسود والأبيض اختارته ديانا كرزون:

لاشك أنّ ديانا كرزون خرجت عن نمطها المعتاد في هذا الفستان الذي اختارته باللونين الأسود والأبيض، حيث إنّ تصميمه مبتكر وفيه لمسات فنية، لا سيما من ناحية الكشكش على التنورة، وقد ذكّرنا بتصميمات دار فيكتور أند رالف Viktor & Rolf وقد احسنت اعتماد تسريحة شعر مرفوعة من الفستان، لا سيما وأنّ تصميمه لايستحمل أكثر من ذلك.

اطلالة باللون الأزرق اعتمدتها ديانا كرزون

الأزرق من الألوان الرائجة على فساتين السهرة، وقد شاهدنا ديانا كرزون مؤخرًا وقد اختارت فستان سهرة باللون الأزرق مصنوعًا من مزيج قماش الساتان مع قماش الترتر البراق الذي زيّن المنطقة العلوية، قصته ضيقة وياقته عالية وله تصميم الكمّ الواحد.

فستان أسود اختارته ديانا كرزون:

بالرغم من الأسود ملك الألوان على فساتين السهرة، لكنّ اطلالة ديانا كرزون فيه لم تكن موفقة، حيث إنّ تصميم الفستان الذي اختارته كان مبهرجًا وفيه الكثير من التفاصل، مثل فتحة الصدر، والأكتاف المكشوفة، وأكمام الشيفون المطرزة، والتنورة المنفوشة المصنوعة من قماش الأورغانزا، وأيضًا تسريحة الشعر لم تناسب ديانا وجعلتها تبدو مُسنّة.

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اطلالات ديانا كرزون مؤخرًا في موديلات فساتين السهرة المتنوعة، تأرجحت بين الأناقة والبهرجة

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