رانيا يوسف: تربيتي في مدارس راهبات خلتني مؤدبة زيادة عن اللزوم

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تضع بناتها أمامها عند اختيارها لأي شخصية تقدمها في أي عمل فني، مشيرة إلى أنها تقدم هذه الشخصيات لأنها تحبها.

وأضافت خلال لقائها مع إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر فضائية "نجوم إف إم"، أن الشخصيات التي تقدمها لا تعبر عن شخصيتها الحقيقية: "أنا مش عايزاهم يقولي لي اعملي إيه وما تعمليش إيه، لكن أنا بعرض عليهم وآخد رأيهم"، مشيرة إلى أنها تريد أن تعلمهم أن يتقبلوا كل شيء في الحياة ولا يخافوا من أي شيء.

وتابعت: "يمكن أنا عشت حياتي كلها خايفة من الناس وخايفة آخد قرارات في حياتي طول الوقت وعشان كده أخدت قرارات غلط طول الوقت بسبب إحساسي بالخوف دايمًَا".

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تربيتي في مدارس راهبات إنجليز طلعتني مؤدبة زيادة عن اللزوم

واستطردت: "بحاول طول الوقت موصلهمش لإحساس الخوف ومخليهمش يخافوا من أي حاجة مهما عملوا ومهما حصل ميخافوش غير من ربنا".

وتحدثت رانيا يوسف عن سبب خوفها قائلة: "تربيتي في مدارس راهبات إنجليز خلتني طالعة مؤدبة قوي زيادة عن اللزوم ومش عارفة آخد حقي ومش عارفة أتكلم ولحد قريب جدا مكنتش بعرف أشتم ودلوقتي بقيت بشتم شوية ولما كان حد يسألني سؤال كنت بتكسف أرد ووداني تحمر وأبقى مكسوفة طول الوقت ولسه عندي شوية خجل بحاول أحتفظ بيه لكن أنا تربية الراهبات برضه".