فادي نصر: مازحت أصالة بعد شائعات ارتباطنا وقولت لها "يلا نتجوز"

كشف فادي نصر، طبيب التجميل، حقيقية ما تردد حول ارتباطه بالفنانة أصالة نصري بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان، حيث ذكر أن ما يتردد في هذا الشأن شائعة لا أساس لها من الصحة، ويحاول البعض الاصطياد في الماء العكر، "الناس لقوا مادة يحكوا فيها مش أكتر، إنما دي شائعة بكل تأكيد".

وأضاف "نصر"، خلال حواره في برنامج "أحلى النجوم"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أنه تواصل مع أصالة بعد تلك الشائعة ومازحها "مدام أصالة يلا نتجوز بقى ونخلص كل شيء"، موضحًا أن نشر أصالة صورتها معه جاء تعبيرًا منها عن نجاح عملية التجميل الذي أجراها لها.

وتابع: "أصالة عفوية جدًا بكل طبيعتها وتصرفاتها، وفخور بسعادتها وفخور أيضًا بصداقتها، والصور اللي أنا وأصالة متصورنها مش جديدة دي من سنة أو أكثر وموجودة على السوشيال ميديا".