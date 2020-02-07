تعرفِ على أضرار غسل الشعر يوميَا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
(د ب أ)
أوردت مجلة “Women’s Health” أن الغسل المتكرر يعد بمثابة العدو اللدود للشعر؛ حيث إنه يتسبب في جفاف فروة الرأس وجفاف الشعر وتقصفه وفقدانه للمعانه وبريقه.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي غسل الشعر بالشامبو بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، مع إمكانية استعمال ما يعرف بالشامبو الجاف “Dry Shampoo” في الأيام المتبقية من الأسبوع.
وبشكل عام، تنصح “Women’s Health” باستعمال شامبو يخلو من السيليكون والكبريتات (السلفات) والبارابين؛ نظرا لأن هذه المواد الفعالة تلحق ضررا بالشعر؛ فالسيليكون يجعل الشعر أكثر دهنية، بينما تتسبب الكبريتات في جفاف الشعر وتقصفه وحكة فروة الرأس، أما مادة البارابين فتحوم حولها شبهات بأنها مسرطنة.
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