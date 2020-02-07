تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن مواصفات الرجل المثالي، وذلك خلال لقائها مع إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر فضائية "نجوم إف إم".
وقالت يوسف إن ما زال لديها أمل في الرجال رغم الصدمات التي تعرضت لها، مشيرة إلى أن الرجل المثالي بالنسبة لها موجود ولكن بعدد قليل جدًا: "فيه رجالة لطاف وحنينين"، مضيفة أن مواصفاته أن يكون حكيما ويفكر بعقله ويتسم بالحنان ولا يعرف القسوة في قلبه، وأن يكون لديه رحمة تشمل الحب والاهتمام والعطاء.
وأكدت رانيا يوسف أنها لا تفكر في الزواج للمرة الرابعة: "لا خلاص أنا جربت حظي 3 مرات وخلاص"، مضيفة: "مفيش جواز تاني أنا ممكن أحب لكن مش هتجوز وأنا بحب براحتي وبحب على روحي طول مانا ماشية وأنا عاطفية وبحاول أحتفظ بعاطفتي لبناتي"، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها "ست بـ100 راجل".
وأشارت رانيا يوسف إلى أنها ندمت على بعض الأخطاء التي ارتكبتها وكانت تتمنى أن تتفاداها، لافتة إلى أن الله وقف معها حينها ضاربة المثل بزواجها الثاني، معتبرة أنه كان سوء تصرف واندفاع "أنا من الشخصيات اللي مبتعرفش تحسب في حياتها ومعرفش عندي كام في البنك وعليا ديون كام وأقساط كام".
وتابعت: "كنت أتمنى أتفادى غلطتين تلاتة والغلطة الأولانية نتج عنها ياسمين ونانسي فماتعتبرش غلطة وهما الصح اللي في الغلط ده".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف: "مش هتجوز تاني لأني جربت حظي 3 مرات.. ممكن أحب براحتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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