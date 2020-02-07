طريقة عمل التورتة بدون فرن

التورتة عادةً تحتاج إلى الكثير من الخطوات في التحضير، وخاصة استخدام الفرن االذي في بعض الأحيان قد لا يكون متاحا، لذلك يقدم لكِ موقع هن طريقة تحضير التورتة بدون فرن في المنزل بطريقة سهلة وسريعة لمواجهة الطوارئ والظروف الصعبة.

مقادير التورتة بدون فرن

لتر لبن.

3 ملاعق كبيرة سكر.

7 ملاعق كبيرة سميد.

كيس فانيليا.

الكريمة

ربع لتر عصير برتقال.

طعم البرتقال.

8 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقتان كبيرتان بودرة كريم باتسيير.

ملعقة صغيرة زبدة.

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للتزيين

فاكهة الموسم.

كريم شانتي.

كاكاو.

شوكولاتة سايحة.

طريقة تحضير التورتة بدون فرن

اخلطي مكونات الكريمة معًا، ويمكنك إضافة القليل من النشا للحصول على القوام المطلوب، ثم اتركي الخليط ليبرد.

ثم اخلطي اللبن مع السكر والسميد والفانيليا على النار، وقلبي الخليط حتى يغلظ قوامه.

صُبي الخليط في الصينية المدهونة بالزبدة اللينة، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لمدة ساعة.

ضيفي على الوجه خليط الكريمة ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة نصف ساعة أخرى.

التزيين

رصي على الوجه شرائح الفاكهة، ثم قدمي التورتة باردة.