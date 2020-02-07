بلمسة كوميدية.. أماني زيان تعايش المشكلات الزوجية في "لا تبات ولا نبات"

في إطار كوميدي ساخر قدمت الكاتبة أمانى زيان، أولى مجموعاتها القصصية "لا تبات ولا نبات"، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، للحديث عن المشكلات الزوجية التي يعيشها الزوجان منذ اللحظات الأولى في بيت الزوجية.

مشكلات يومية تواجه الزوجين قدمتها "أماني" داخل مجموعتها القصصية من خلال 30 قصة تعد من المشكلات الزوجية اليومية الشائعة، وذلك بأسلوب السهل الممتنع في توصيل المعلومة.

حرصت "أماني" على استعراض المشكلات الزوجية، "الكتاب بيتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة من الصباحية ومعايشة الواقع الحقيقي وكل ده في إطار كوميدي بعرض 30 مشكلة كل قصة بمشكلة حياتية"، كما ذكرت أثناء حديثها لـ"هُن".

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يساعد الكتاب المقبلين على الزواج في الاستفادة من التجارب الحياتية المقدمة، معتمدة على أسلوب بسيط في الكتابة، "يعتمد الكتاب على أسلوب السهل الممتنع في توصيل المعلومة، ويتناول الكتاب علاقة الأب بابنته وزوج ابنته وهذا كله في إطار ساخر".

اختارت "أماني" اسم الكتاب "لا تبات ولا نبات"، لأن واقع الحياة الزوجية يختلف عن شكل الحياة بعد الزواج والدليل على ذلك ارتفاع معدلات الطلاق، لذلك اختارت المشكلات الزوجية حتى يكون موضوع كتابها المكون من جزئين.

وتضع "أمانى"، في نهاية الكتاب، روشتة التعامل بين الزوجين، وخاصة في تفهم الرجل لاحتياجات الزوجة من الحب والاحتواء والاهتمام وأن الحياة شراكة بين الزوجين.