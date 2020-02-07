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طريقة عمل العيش بالردة

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العيش بالردة من العناصر الغذائية التي تعتمد عليها الأسر المصرية، خلال تحضير الأطعمة، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعداده في المنزل.

وفيما يلي خطوات تحضير العيش بالردة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج على قد الإيد، على قناة "سي بي سي سفرة":-

مقادير العيش بالردة

دقيق

ماء  

ملح 

سكر

خميرة 

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زيت

ردة 

طريقة التحضير العيش بالردة 

- خلط الدقيق والملح والسكر والخميرة والزيت والماء جيدا.

- ترك العجين حتى يخمر. 

- فرد العجين على الردة. 

- تقطيع العجين على شكل كرات، ثم خبر على طاسة بالنار على الوجهين. 

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