أمين عام الفتوى: ختان الإناث حرام شرعا.. ومرتكب هذه الممارسات آثم

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الفتوى الرسمية الصادرة عن الدار بشأن ختان الإناث أكدت أن هذه الظاهرة حرام شرعا.

وأضاف عمران، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، التي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، أن مرتكب هذه الممارسات والتسبب في ضرر الأنثى آثم، لافتا إلى أن هذه الظاهرة انتهاك واضح لحق وجسد الإنسان، ولا ينبغي لأحد العبث فيه.

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وأشار أمين عام الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك خطابا في مصر وخارج مصر للإصرار على زرع وبث التطرف، موضحا أن هذا التيار لا يرغب في قراءة الواقع ويضع أمامه نصوصا موجودة في التراث ولا يحسن فهمها.

وأكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن قضية "ختان الإناث" لا تزال تشكل خلافًا داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها، بين مؤيد يرى أنه واجب كونه يحمل المرأة على العفة والطهارة، وبين معارض يرى حرمته لما يتركه من آثار نفسية وجسدية قاسية في حق المرأة تصل إلى حد التشويه، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، الموافق للسادس من فبراير من كل عام.

وأضاف المؤشر أنه على الرغم من أن أغلب الخطاب الإفتائي الرسمي في العالم قد اتجه إلى تحريمه، بجانب الآراء الطبية التي تؤيد وتدعم هذا الرأي؛ فإن التيارات المتشددة لا تزال تحمل راية التأييد الذي جعل هذه العملية واجبة في حق المرأة لتتفق رؤيتهم المتشددة مع العادات البالية المتطرفة التي تمارسها شعوب المجتمعات البدائية في حق بناتهم.