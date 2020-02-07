حساب "كلبة" أحمد فهمي على إنستجرام يجتذب 3 آلاف متابع أول أيام تدشينه

ارتباط الفنان أحمد فهمي، بكلبته التي يطلق عليها اسم "زيزي"، دفعه لإنشاء حساب خاص لها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ويحمل حساب "كلبة فهمي" المدللة، اسم "زيزي فهمي"، والذي قام الفنان بتأسيسه قبل يوم واحد فقط، ليتابعه أكثر من 3000 متابع، بحسب ما نشره أحمد فهمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، ويوجد على حساب "الكلبة" عدد من صورها مع "فهمي" وزوجته الفنانة هنا الزاهد وهي تحضنها.

وتلقى "فهمي" عددا من تعليقات أصدقائه من الوسط الفني، منهم إيمي طلعت زكريا، التي علقت قائلة: "نعيما.. أيوة كدا" "الغالي" "ربنا يخليهالك أنا بحبك جدًا".