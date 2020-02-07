"منة" تدشن مشروع أكل صحي: "أرامل ومطلقات بيطبخوا وعندنا بنات بتوصل ديلفري"

5 سيدات تختلفن في أعمارهن، والحالة الاجتماعية، ساعدن "منة فاروق"، في تحقيقها حلمها، بتدشين مشروع لنشر ثقافة الأكل الصحي، في ظل استفادتها من موهبتهن فى الطهي، مع استعانتها بعدد من الفتيات، للقيام بمهمة توصيل الطلبات للمنازل.

تحكى "منة"، أنها تسعى لنشر ثقافة الأكل الصحي على مستوى الجمهورية، وكانت البداية داخل القاهرة الكبرى: "قريب هننزل الإسكندرية والصعيد عشان ننشر الفكرة بشكل أكبر"، بدأت المشروع منذ 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمام السيدات، بينهن مطلقات وأرامل، اللاتى لديهن شغف وحب الطبخ وفى حاجة لزيادة دخلهن، بالإضافة لعدد من الفتيات اللاتى تدربن على قيادة السكوتر والدراجات الهوائية لتوصيل الطلبات للمنازل: "دربناهم قبل المشروع عشان يعتمدوا على نفسهم".

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لم تقتصر الوجبات على الأكل الصحي فقط، بل اشتملت على أكل خاص لمرضى الضغط والسكر، الذين يعانون من عدم توافر أكل مناسب لصحتهم: "نسبة مرضى السكر عالية وصلت 8 مليون، ومش بيلاقوا مكان بيعمل أكل ليهم".

استعانت "منة" بخمسة طباخات، لإعداد وجبات الأكل الصحى، وابتكرت نظام التعاقد مع العملاء لمدة 5 أيام أو أسبوع، وتحضر لاشتراك شهرى: "اشتراك الـ5 أيام بـ500 جنيه والأسبوع بـ650 شامل التوصيل"، لافتة إلى أنها تستقبل طلبات كثيرة وتقدم وجبات مثل "الفراخ بالمشروم والخضار السوتيه وصدور فراخ مشوية ومكرونة فرن دايت"، وغيرها من الوجبات الصحية.

تحكي أن السيدات من أماكن شعبية بسيطة مثل إمبابة وأرض اللواء وغيرها، يقمن بإعداد الوجبات وتسليمها للفتيات اللاتى يستقبلن الطلبات، مؤكدة أنها تسعى لعمل تطبيق خاص بهن لتوسيع دائرة انتشارهن وتشجيع الناس على الأكل الصحي.