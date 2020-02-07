شيرين المصري توضح أساسيات اختيار مكياج يوم الزفاف

قالت خبيرة التجميل شيرين المصري أن اختيار مكياج يوم الزفاف، يتوقف على لون البشرة، بين الخمري او الفاتح او البشرة السمراء. موضحة أن الفاونديشن احد اهم أسس مستحضرات التجميل، قائلة: "لازم يكون بنفس درجة البشرة، أو اغمق منها درجة".

متابعة: "مينفعش يكون فاتح لانه هيقلب على اللون الرمادي".

وعن العدسات اللاصقة، التي باتت احد اهتمامات العرائس، أكدت خبيرة التجميل على ضرورة انتقاء لون يناسب لون البشرة والشعر أيضا، والابتعاد عن اللون الأزرق اللامع، حتى تبدو طبيعية.

واشارت" المصري" على ضرورة اختيار أحمر شفاة باللون المناسب لالوان المكياج، وحجم وشكل الشفاه، لتبدو جذابة.

ونصحت خبيرة التجميل الفتيات بضرورة الاهتمام بالبشرة قبل حفل الزفاف، بمدة تتراوح من شهر ل 3 أشهر على الاقل

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الجدير بالذكر، ان "المصري" فازت مؤخرا بجائزه نجمة العرب في فن الماكياج، التي اقيمت في إحدى فنادق القاهرة الكبرى.

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