الخضروات على رأسها.. إليك قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة لمرضى الربو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: الحالة الصحية لمريض الربو، تستدعي اتباع نظام غذائي، غني بالأطعمة المكافحة للالتهابات والمضادة للجراثيم، للتخفيف من حدة الأعراض المصاحبة لهذا المرض، ولعل أبرزها السعال الحاد وضيق التنفس. "الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة لمرضى الربو، وفقًا لموقع "Onlymyhealth"... للمزيد اضغط هنا

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