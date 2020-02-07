الامارات | مايكل دوغلاس ينعى والده: «كان أسطورة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوغلاس ينعى والده: «كان أسطورة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممثل الأميركي، مايكل دوغلاس، لمجلة بيبول، إن أباه كيرك دوغلاس، الذي توفي أول من أمس، عن 103 أعوام «كان أسطورة لدى العالم، فناناً من عصر السينما الذهبي، استمتع بسنواته الذهبية. إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعاً».

وفي ديسمبر الماضي، احتفل النجم الأميركي مايكل دوغلاس بعيد ميلاد والده، ونشر صورة تجمعه به، عبر حسابه بموقع «إنستغرام»، قائلاً «عيد ميلاد سعيد يا أبي! أنت أسطورة حية، وأسرتك بأكملها ترسل لك كل الحب».

وينحدر دوغلاس من أصول روسية، واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، وتلقى دوغلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، وكتب 10 روايات ومذكرات.