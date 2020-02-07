الامارات | أبوذكرى ومريم نعوم تحت «مظلة» نجيب محفوظ

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوذكرى ومريم نعوم تحت «مظلة» نجيب محفوظ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون المخرجة الكبيرة كاملة أبوذكرى، والكاتبة مريم نعوم، في فيلم بعنوان «تحت المظلة»، مأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، وأكدت أبوذكرى أنها حصلت على حقوق الرواية لتنفيذها سينمائياً، مشيرة إلى أن الفيلم سيكون من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية، خصوصاً أن الرواية تضم قصص مختلفة عدة وحكايات منفصلة، وأكدت أن الفيلم سيضم خمس قصص، إضافة إلى القصة الرئيسة «تحت المظلة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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