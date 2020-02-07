الامارات | «أموس اليوناني».. عروض مميّزة طوال الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «أموس اليوناني».. عروض مميّزة طوال الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل «أموس»، المطعم اليوناني الرائد في فندق «ريكسوس بريميوم دبي» في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، زواره خلال موسم الطقس المعتدل ضمن أجواء متوسطية مميزة في الهواء الطلق. ويقدم المطعم لزواره تجربة لا تُنسى في سحر المطبخ اليوناني وأجوائه الأصيلة، مع مجموعة من الفعاليات المشوقة والعروض اليومية. إضافة إلى سهرة رومانسية في «أموس» كل أحد من السابعة مساءً حتى 11 ليلاً.

حيث يتيح المطعم فرصة مثالية للشريكين للاستمتاع بأطايب الطعام اليوناني، مع أطباق «أموس» الحصرية المحضرة من أجود المكونات الطازجة على يد الشيف ديميتريس لازارو.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بأفخر أصناف المحار الطازج، ضمن عرض «اشتري واحد واحصل على الثاني مجاناً» كل أربعاء، ويشتهر مطعم «أموس» بكونه الوجهة المثالية للتعرف إلى الثقافة اليونانية وقضاء أوقات ممتعة خلال الأسبوع برفقة العائلة، أو الاستمتاع بسهرة رومانسية مع الشريك، أو مشاهدة غروب الشمس مع الأصدقاء.