الامارات | «ماستر شيف» يستضيف إيلينا دوجان

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماستر شيف» يستضيف إيلينا دوجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد الشيف الأسترالية إيلينا دوجان، الفائزة ببرنامج «ماستر شيف» بنسخته الأسترالية لعام 2017، لتقديم أشهى أطباقها الشهية للمرة الأولى في دبي، في مطعم «ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس»، المطعم الأول من نوعه في العالم، الذي يستند في مفهومه إلى البرنامج التلفزيوني الشهير «ماستر شيف».

وسيقدم المطعم على مدى ثلاث ليال بين 18 و20 فبراير، قائمة طعام الشيف دوجان الفريدة بأطباقها الخمسة الشهية، التي تتميز بتلبيتها لجميع الأذواق والاحتياجات الغذائية، خصوصاً لأصحاب الحميات النباتية أو الخالية من الغلوتين، إلى جانب مشروب ترحيبي مقابل 329 درهماً.

وتزخر قائمة الشيف دوجان بالعديد من المكونات الأسترالية التقليدية الفريدة، التي تشتمل على جبن الماعز المطبوخ المزيّن بأزهار اللافندر وقطع الشمندر الأحمر وخلطة التوابل الأسترالية، التي تضفي على الأطباق طعماً استثنائياً لا يقاوم. كما تحفل القائمة بمجموعة من أطباق المقبلات، التي تعكس حرص دوجان على استخدام الفواكه الطبيعية لتحلية أطباقها بدلاً من السكر الاصطناعي، التي تشتمل على طبق الأخطبوط مع فاكهة المندرين، الذي يتكون من هريس الزيتون الأسود والزعتر الطازج ولب فاكهة المندرين، وطبق مزيج الفراولة المكون من الفراولة المخللة والمجففة والمجمدة وخلاصة الفراولة وحبات اللوز والبقلة، وجبنة فيتا الأسترالية المصنعة في منطقة يارا فالي الأسترالية.