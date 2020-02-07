القاهرة - لايف ستايل
مع بداية صيف 2020، أصبحت اكسسوارات الشعر الكبيرة من أحدث صيحات الموضة بكل أنواعها ، سواء مشابك للشعر أو أوشحة ملونة أو الأقراط ، لذا جمعنا لكي أكثر الاكسسوارات المتواجدة الان بقوة في صيف 2020
أولا مشابك الشعر :
لا يزال اللؤلؤ متربع على عرش الموضة في أكثر من شكل سواء ملابس ، أحذية ، حقائب وها نحن نراه الان على مشابك الشعر الضخمة .
أخذت ايضا طباعة الحيوانات نصيب كبير في موضة اكسسوارات الشعر .
كما ان "لوجو" أكبر الماركات ودور الأزياء العالمية أصبح من أحدث صيحات الموضة في مشابك الشعر مثل gucci , chanel , dior .
أما عن الكائنات البحرية فنراها الان متواجدة على شعر الكثير من الفتيات ، حيث انها تلائم فصل الصيف .
ثانيا الأوشحة :
الأوشحة الملونة من أكثر الاكسسوارات التي نراها في فصل الصيف بسبب الوانها الزاهية والمبهجة ، ولأنها تعطي شكلا مميزة لتسريحات الشعر .
ثالثا أقراط الشعر :
صيحة جديدة مبتكرة رأيناها على أكثر من فاشونيستا عالمية وعربية وهي موضة أقراط الشعر الكثيرة ، ظهرت بأكثر من شكل منها قواقع البحر والنجوم والكف والورود .
وهي تركب في الشعر بأكثر من طريقة ، وتعطي شكلا جذابا وأنيقا لتسريحة شعرك .
قد يهمك أيضا:
اكتشفي إكسسوار الشعر الأكثر رواجًا لهذا الموسم
أفضل "اكسسوارات الشعر" للظهور باطلالة مميزة في ليلة الزفاف
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على صيحات الموضة لاكسسوارات الشعر لصيف ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.