تعرفي على صيحات الموضة لاكسسوارات الشعر لصيف ٢٠٢٠

مع بداية صيف 2020، أصبحت اكسسوارات الشعر الكبيرة من أحدث صيحات الموضة بكل أنواعها ، سواء مشابك للشعر أو أوشحة ملونة أو الأقراط ، لذا جمعنا لكي أكثر الاكسسوارات المتواجدة الان بقوة في صيف 2020

أولا مشابك الشعر :

لا يزال اللؤلؤ متربع على عرش الموضة في أكثر من شكل سواء ملابس ، أحذية ، حقائب وها نحن نراه الان على مشابك الشعر الضخمة .

أخذت ايضا طباعة الحيوانات نصيب كبير في موضة اكسسوارات الشعر .

كما ان "لوجو" أكبر الماركات ودور الأزياء العالمية أصبح من أحدث صيحات الموضة في مشابك الشعر مثل gucci , chanel , dior .

أما عن الكائنات البحرية فنراها الان متواجدة على شعر الكثير من الفتيات ، حيث انها تلائم فصل الصيف .

ثانيا الأوشحة :

الأوشحة الملونة من أكثر الاكسسوارات التي نراها في فصل الصيف بسبب الوانها الزاهية والمبهجة ، ولأنها تعطي شكلا مميزة لتسريحات الشعر .

ثالثا أقراط الشعر :

صيحة جديدة مبتكرة رأيناها على أكثر من فاشونيستا عالمية وعربية وهي موضة أقراط الشعر الكثيرة ، ظهرت بأكثر من شكل منها قواقع البحر والنجوم والكف والورود .

وهي تركب في الشعر بأكثر من طريقة ، وتعطي شكلا جذابا وأنيقا لتسريحة شعرك .

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