فيديو.. رانيا يوسف ترقص بفستان قصير على نفمات "أغنية شعبي" مع إنجي علي

شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو، يجمعها بالفنانة رانيا يوسف، خلال استضافة الأخيرة على راديو "نجوم أف أم".

وظهر الثنائي، في مقطع فيديو لا يتعدى الـ40 ثانية، خلال رقصهما، على نغمات الأغنية الشعبية "خطوة"، للمطرب مصطفى حجاج.

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وأطلت "رانيا" بفستان قصير، يجمع بين الأبيض الأسود، بالإضافة إلى شراب أسود شفاف، و"بوت"، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية"، فيما أطلت "إنجي" بملابس "كاجوال" متعددة الألوان.

أحد المتابعين لرانيا يوسف: مابتعرفيش ترقصي

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"رانيا مابتعرفش ترقص"، و"محتاجين تروحوا كورسات رقص".

جدير بالذكر، أن رانيا يوسف، يعرض لها في الوقت الحالي، فيلم "دماغ شيطان"، مع باسم سمرة، وتنتظر عرض فيلم "صندوق الدنيا"، مع خالد الصاوي.