15 سنة حرمان.. دينا تحكي عن لقائها بوالدتها: "مكنتش عارفة أنها عايشة"

استعادت الفنانة دينا، خلال لقاءها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومنى عبد الغني، من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، تجربة الحرمان من أمها طوال 15 عاما الأوائل من حياتها.

وقالت الفنانة دينا، إن تلك تجربة كانت من التجارب التي أضافت ثقلا لشخصيتها، وحكت كيف كانت تحزن عندما يحل عيد الأم، وتمضيه مع أطفال، فقدوا أمهاتهم أو هجرت أمهاتهم البيت، وعندما اكتشفت وجود أمها وقابلتها، أصبحت تدرك الشعورين، شعور من لديه أم، وشعور من فقد أمه، "مكنتش عارفة أنها عايشة".

وأضافت دينا، أن لقاءها الأول بوالدتها، كان أشبه بمغامرة ورحلة لاكتشاف شيء ما، وبعد أن عاشت معها، وجدت أن بينهما الكثير من الصفات المشتركة.