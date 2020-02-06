رئيس خط نجدة الطفل: مليونا فتاة تعرضن للختان نصفهن في مصر والصومال

قال الدكتور صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل، إن الأمم المتحدة أعلنت في عام 2016، أن 2 مليون فتاة تعرضت للختان، نصفهن في مصر والصومال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الختان من الممارسات الثقافية البغيضة المسمومة التي لا يستطيع المجتمع تغييرها بسبب ترسخها: "السيدة بتدفع فلوس عشان بنتها تموت".

وأشار، إلى أن طبيب أسيوط الذي تسبب في وفاة طفلة أثناء الختان، خرج بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مراعاة لكبر سنه، لافتًا إلى أنه معرض للسجن المشدد: "الطب الشرعي سيؤكد أن الواقعة لا ضرورة طبية لها، وأن الجريمة هي ختان متكاملة الأركان وسيعاقب عليها الطبيب وولي الأمر".

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وتابع، أن اليوم 6 فبراير هو اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية، غرضه تثقيف العامة في القضايا ذات الأهمية وعلى رأسها ختان الإناث.

ولفت، إلى أنه جرى إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في يونيو 2019، حيث دشنت حملة "احميها من الختان"، واستهدفت توعية 20 مليون وفتاة وسيدة ورجل بواقع 1300 قرية، مشددًا على أهمية الإعلام في التوعية بأضرار ختان الإناث.