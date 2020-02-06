أرقى الأزياء والاكسسوارات احتفالاً بالعام الصيني الجديد 2020

بداية من Chloé وصولاً إلى Burberry، شاهدي مجموعة الأزياء والاكسسوارات التي أطلقتها العلامات التجارية احتفالاً بالسنة القمرية الجديدة أو العام الصيني الجديد…

العام الصيني يُطلق عليه اسم من أسماء الحيوانات. واحتفالاً بالعام الصيني الجديد 2020 الذي يُسمى عام الفأر ، قامت العلامات التجارية الشهيرة بابتكار مجموعات محدودة الإصدار مستوحاة من الشخصيات الكرتونية التي ترمز إلى الفأر مثل ميكي ماوس وجيري أو من اللون الأحمر الموجود في العلم الصيني، فكل مجموعة تتضمن قطعة من الملابس أو الاكسسوار ذات الطابع الاحتفالي لكي تتسوقيها لنفسك أو تهديها لأحد لتكون ذكرى مميزة لهذه المناسبة.

قامت العلامات التجارية Louis Vuitton وChloé وMoynat بابتكار قطع تُجسد من خلالها شخصية الفأر المُحببة والتي رأيناها مطبوعة على luggage tags أو العلامات التي يتم وضعها على الحقائب وعلى الحقائب الصغيرة وأيضاً سلسلة مفاتيح على شكل الفأر. ولكن قامت علامة Gucci بالاحتفال بالسنة القمرية الجديدة من خلال إحياء ذكرى أشهر فأر في التاريخ وهو ميكي ماوس. حيث ابتكرت قطع أزياء ومجوهرات وحقائب مطبوع عليها هذه الشخصية الأيقونية. بينما قامت كل من Kate Spade وEtro بطبع شخصية الفأر جيري من الكارتون الشهير Tom and Jerry على الحقائب الخاصة بمجموعتيهما.

ورأينا أيضاً مجموعات أزياء واكسسوارات مميزة احتفالاً بالعام الصيني الجديد أطلقتها كل من Burberry وValentino بألوان الأحمر الواثق والذي يُعتبر اللون المُفضل في الصين. بداية من الحقائب الكلاسيكية باللون الأحمر الداكن والوردي وصولاً إلى البلوزات والبدل الأنيقة باللون الأحمر بدرجتي القرمز والعقيق. وأخيراً وليس آخراً، استعانت علامة Dior بشكل طائر الفينيق وطبعات الورود الحمراء والتي أكملتها العلامة من خلال تزيينها بالخزز والقطع الذهبية، كان تصميم رائع رأيناه على حقيبة Saddle Bag الكلاسيكية وLady Dior. كما تضمنت مجموعة الاكسسوارات أيضاً نظارات وأحذية وأوشحة كل منها له الستايل المميز والمُلفت.

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