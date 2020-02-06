بكيزة هانم تطلق مجموعة جديدة من الاكسسوارات للرجال والنساء

طرحت العلامة التجارية الخاصة بالمجوهرات والاكسسوارات بكيزة هانم التابعة لمصممة المجوهرات المصرية هبة النادي ، مجموعتها الجديدة من أحدث صيحات الموضة في الاكسسوارات . قدمت مجموعة مختلفة من التصميمات المفرغة باللونين الذهبي والفضي ، متنوعة الأشكال منها الفراشات ، القلوب ، الورود ، الكف ، مفتاح الحياه ، النجوم والأقنعة سواء كانت لعقد ، أساور ، أقراط للأذن أو خواتم . وللرجال قدمت مجموعة من الاكسسوارات الخاصة بالبدل ، والتي تعطي شكلا وأناقة خاصة للإطلالة Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على الوقت المناسب لارتداء الأطقم الكاملة كالألماس أحدث تصميمات المجوهرات بحجر الزمرد الفاخر

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