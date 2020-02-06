منها الشمع.. تجنب هذه الأشياء عند انقطاع التيار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

كثيرًا ما نقع في الأخطاء أثناء انقطاع الكهرباء في المنزل، ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية، ويعرضنا للخطر.

نرصد لكم عدد من اجراءات السلامة، التي يجب اتباعها، بحسب ما أوضح موقع "reader digest".

-الشمع

يفضل الابتعاد عن استخدام الشمع، ولكن في حالة استخدامه أُثناء انقطاع التيار الكهربائي يجب توخي الحذر، حتى لا تسبب حريقًا في المنزل، يمكنكم وضعها بعيدًا عن السجاد أو الأقمشة، لتجنب الحوادث في حال سقوطها.

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-فصل الفيشة

يجب عليك فصل الإلكترونيات تمامًا مع انقطاع التيار الكهربائي، حتى لا تتلف أجهزتك في حال العودة المفاجئة للتيار، لأنه يكون محمل بطاقة كبيرة، وقد تكون أكبر من قدرة الجهاز على التحمل.

-كشافات

استخدم المصابيح الكشافة التي تعمل بالبطارية، بدلًا من الموبايل أو الشمع، واحتفظ بعدد كاف منها في المنزل.

-الاسلاك المتآكلة

لا تحتفظ بأي أسلاك متآكلة في المنزل، لأنها قد تسبب صعق لأي شخص من أفراد عائلتك.