"بدون ألم"..تمارين سهلة وفعالة للتخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

من أسهل المناطق في الجسم التي تخزن الدهون، هي منطقة البطن، إذ يعاني الكثيرون من ممارسة تمارين هذه المنطقة بسبب صعوبتها.

نرصد لكم عدد من التمارين البسيطة غير الشاقة، بحسب ما أوضح موقع "firstpost".

-رفع الساقين

يعتبر تمرين رفع الساقين هو واحد من التمارين الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى التخلص من الكرش، وتقوية العضلات في هذه المنطقة.

استلق على ظهرك، ومد ساقيك وحركهم إلى الأعلى ثم إلى الأسفل دون ثني الركبة، أي أن تكون رجليك مفرودة.

-التوست الروسي

هذا التمرين يساعد على تقوية عضلات البطن، والكتفين، والوركين.

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اجلس ثم ارفع قديمك، وحرك يديك يمينًا ويسارًا.

-تمرين عمودي

يعتمد هذا التمرين على تحريك الساقين ورفعهما، بشكل عامودي، ويستهدف البطن بشكل كامل.

-تويست القدم

يعمل هذا التمرين كعلاج لفقدان الدهون في البطن وما حولها، كما يحسن من مرونة عضلات الفخذين.

-المقص

يعتبر من أسهل التمارين التي تساعد على فقدان دهون منطقة البطن، ويعمل بطريقة تحاكي حركة المقص.