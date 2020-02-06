تناولها نيئة.. 6 أطعمة تفقد قيمتها الغذائية عند تسخينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان الصباغ:

يعتاد بعض الأشخاص على تسخين الأطعمة قبل الشروع في تناولها، مع العلم أن بعض المأكولات إذا تعرضت لحرارة عالية، تفقد قيمتها الغذائية، لهذا السبب، يجب الحرص على تناولها في صورتها النيئة، للحصول على فوائدها.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة التي يحظر تسخينها، وفقًا لموقع "Food vd tv".

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