كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 10:47 مساءً - ظهرت الموديل والمصممة السعودية دارين بصاص مؤخرًا بمجموعة من الملابس والقطع الأنيقة المناسبة لفصل الشتاء، ومنها استوحينا لكِ أحدث إطلالاتها لتلهمك أفكارًا مميزة لإطلالاتك.

إطلالات شبابية لفصل الشتاء من دارين بصاص

تأنقت دارين ببنطال جينز وبلوزة بيضاء وجاكيت جلد أسود لمظهر شبابي بسيط، وتزينت ببنطال أسود مزين بخطوط بيضاء وبلوزة بيضاء برسوم سوداء عصرية، كما اختارت بنطالًا أسود وقميصًا أبيض تزينه كتابات سوداء ورسوم برتقالية لستايل عملي.

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إطلالات شبابية لفصل الشتاء من دارين بصاص

وتجملت بقميص وبنطال بسيطين من الجينز لإطلالة عملية تناسب الشابات، وأطلت ببنطال جينز أسود وجاكيت من الجلد الأسود مع تيشيرت أبيض بكتابات سوداء، ونسقت تنورة ومعطفًا باللون الأسود مع بلوزة صوفية حمراء وحذاء جلد أسود للوك أنثوي.

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إطلالات شبابية لفصل الشتاء من دارين بصاص

وفي إطلالة ناعمة يكسوها اللون الأسود ارتدت بلوزة بأكمام طويلة وبنطال وأكملت ملحقاتهما أيضًا بالأسود، وتميزت ببنطال جينز ومعطف أسود بسيط من الفرو وحقيبة كحلية لمظهر شبابي، وظهرت ببلوزة صوفية باللون السكري مع بنطال من الكاروهات البنية.

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