بدلات من أسبوع باريس للهوت كوتور موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 10:47 مساءً - خلال عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع 2020، تنوعت البدلات بين التصاميم والألوان. فقدّم المصممون موديلات مبتكرة وجريئة ننصحك بمشاهدتها والتعرف إلى القطع التي تناسب شكل جسمك من خلال نصائحنا.





بدلات للقصيرات من أسبوع الهوت كوتور

Schiaparelli



تألقت عارضة ماركة ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier ببدلة سوداء مزدانة بخيوط ذهبية لامعة بطول الجاكيت والبنطال، ستايل عصري أنيق يمنح من ترتديه مدي أطول لقامتها، كذلك الموديلات التي تصدرت المشهد في عروض رولاند فان دير كيمب Ronald van der Kemp وماركة سكياباريلي Schiaparelli وتميزت بالسترات القصيرة والبناطيل عالية الخصر ستساعدك في إطالة الساقين.

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بدلات للنحيفات من أسبوع باريس

Maison Rabih Kayrouz



من الطبيعي أن تمتلئ عروض أزياء الكوتور بالبدلات ذات التفاصيل المزدحمة والإستثنائية، من جهتنا أحببنا البدلات المؤلفة من سترات منفوخة لدى المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab المشغولة بالكامل بالتطريز، أيضًا البدلات الواسعة Oversized suits من توقيع ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz، نرشح هذه الموديلات لصاحبات الجسم النحيف.

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بدلات للقوام الكمثري من مجموعات الكوتور

Givenchy



استحوذت البدلات المؤلفة من سترات مميزة بالأكتاف البارزة على مجموعات أعرق الماركات، أحببنا البدلة البيضاء من توقيع جيفنشي Givenchy قطعة تناسب ذوات القامة على شكل الكمثرى خاصة وأن البنطال جاء بقصة واسعة تساعد في إخفاء القسم السفلي الممتلئ.

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بدلات تخفي البطن البارز موضة 2020

Georges Hobeika



قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika واحد من أجمل التصاميم التي رأيناها على منصات عروض الكوتور، تميز بطبعات الورود الكبيرة التي غلفته بالكامل والسترة بقصة الـ Peplum الأنثوية الراقية التي تساهم في إخفاء البطن البارز.

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