- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 10:47 مساءً - خلال عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع 2020، تنوعت البدلات بين التصاميم والألوان. فقدّم المصممون موديلات مبتكرة وجريئة ننصحك بمشاهدتها والتعرف إلى القطع التي تناسب شكل جسمك من خلال نصائحنا.
بدلات للقصيرات من أسبوع الهوت كوتور
تألقت عارضة ماركة ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier ببدلة سوداء مزدانة بخيوط ذهبية لامعة بطول الجاكيت والبنطال، ستايل عصري أنيق يمنح من ترتديه مدي أطول لقامتها، كذلك الموديلات التي تصدرت المشهد في عروض رولاند فان دير كيمب Ronald van der Kemp وماركة سكياباريلي Schiaparelli وتميزت بالسترات القصيرة والبناطيل عالية الخصر ستساعدك في إطالة الساقين.
تابعي المزيد: بدلات للسهرة تخفي عيوب الجسم من أزياء ما قبل خريف 2019
بدلات للنحيفات من أسبوع باريس
من الطبيعي أن تمتلئ عروض أزياء الكوتور بالبدلات ذات التفاصيل المزدحمة والإستثنائية، من جهتنا أحببنا البدلات المؤلفة من سترات منفوخة لدى المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab المشغولة بالكامل بالتطريز، أيضًا البدلات الواسعة Oversized suits من توقيع ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz، نرشح هذه الموديلات لصاحبات الجسم النحيف.
بدلات للقوام الكمثري من مجموعات الكوتور
استحوذت البدلات المؤلفة من سترات مميزة بالأكتاف البارزة على مجموعات أعرق الماركات، أحببنا البدلة البيضاء من توقيع جيفنشي Givenchy قطعة تناسب ذوات القامة على شكل الكمثرى خاصة وأن البنطال جاء بقصة واسعة تساعد في إخفاء القسم السفلي الممتلئ.
تابعي المزيد: البدلات الحمراء سيطرت على مشهد موضة 2019
بدلات تخفي البطن البارز موضة 2020
قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika واحد من أجمل التصاميم التي رأيناها على منصات عروض الكوتور، تميز بطبعات الورود الكبيرة التي غلفته بالكامل والسترة بقصة الـ Peplum الأنثوية الراقية التي تساهم في إخفاء البطن البارز.
تابعي المزيد: موديلات بدلات رسمية تناسب اطلالات المكتب
كانت هذه تفاصيل خبر بدلات من أسبوع باريس للهوت كوتور موضة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.