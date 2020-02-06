عبايات سوداء موضة الموسم من انستقرام الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 10:47 مساءً - تملك العبايات السوداء سحرًا لا تستطيع المرأة العربية أن تقاومه، إن كنت واحدة ممن يفضلن الستايل الكلاسيكي، ندعوك لمشاهدة أجمل اطلالات الفاشينيستا المحجبات بالعباية السوداء لتكتشفي من خلالها أسرار تنسيقها بكل أناقة.



عبايات مزدانة بالشعارات لإطلالة عصرية

عبايات مزدانة بالشعارات لإطلالة عصرية





لا تزال صيحة الأزياء المزينة بشعارات الماركات مهيمنة على ساحة الموضة العالمية، الجديد هو أن نراها تزين العبايات السوداء الشرقية لتنقل الستايل التقليدي إلى مستوى آخر، اعتمدي عباية مزدانة بالشعار الأيقوني لماركة Off-white الشهيرة وجربي تنسيقها مع قميص أسود بنطال جينز داكن وأعتمري طرحة قطنية سوداء.



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عبايات مطرزة موضة 2020 من وحي الفاشينيستا

عبايات مطرزة موضة 2020 من وحي الفاشينيستا





سجلت العبايات المحبوكة بتطريز ناعم حضورًا متميزًا ضمن مجموعات أشهر المصممين لا سيما العبايات المطرزة بالريش النافر واللؤلؤ الأبيض، ننصحك بتنسيق هذه الموديلات مع فساتين سوداء طويلة أو توب وبنطال واسع باللون الأسود وتممي اللوك بحذاء Pointy بلون معدني براق.



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عبايات سوداء ناعمة من انستقرام الفاشينيستا

عبايات سوداء ناعمة من انستقرام الفاشينيستا





تبقى العبايات الناعمة الخالية من أي تطريز من القطع الأساسية لدى كل سيدة أنيقة حيث يسهل تنسيقها مع مختلف الإطلالات النهارية والمسائية كما أنها تناسب كافة أشكال القامات، نسقيها مع حقيبة Tote وحذاء مطرز.



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عبايات سوداء بتفاصيل ملونة موضة الموسم

عبايات سوداء بتفاصيل ملونة موضة الموسم



اكسري الستايل التقليدي للعباية السوداء بإختيار موديل مزين بتفاصيل ملونة يُفضل أن تكون بألوان هادئة كالنغمات الترابية ونسقيها على طريقة الفاشينيستا المحجبات مع فساتين سوداء أو اختاريها بلون متوفر في العباية لإطلالة بسيطة تألقي بها خلال النهار.