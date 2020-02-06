قبل مي عمر.. فنانات ظهرن بـ"البيجامة" (فيديو وصور)

بـ"بيجامة" خضراء اللون، أطلت الفنانة مي عمر، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عقب انتهاء من التصوير على مدار 28 ساعة.

إطلالة الفنانة الشابة، تميزت بأنها مزينة بنقوش ملونة، فضلا عن أنها فضفاضة وطويلة، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية"، ومكياج "بسيط".

ولم تكن مي عمر، هي الفنانة الوحيدة التي فاجئت جمهورها بارتداء "البيجامة"، حيث سبقها العديد من الفنانات والمشاهير في مصر والعالم، ويرصد "هن"، أبرزهن، خلال الفقرات التالية:

بوسي

بـ"بيجاما" فاتحة اللون من "الساتان"، ظهرت المطربة الشعبية بوسي، خلال تجسيد شخصية "ياسمين"، في مسلسل "الديفا"، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بتلك الأزياء.

غادة عادل

أثارت الفنانة غادة عادل الجدل، بظهورها بـ"بيجامة" صفراء، ومكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلًا، بالتزامن مع إعلان انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا.

إليسا

في العام الماضي، ارتدت الفنانة اللبنانية إليسا، بيجامة الزرقاء، خلال جلوسها مع صديقها المقرب "النجار"، قبل عدة أيام، داخل سيارة ليموزين، أثناء تجولهما بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ياسمين رئيس

شهدت ثاني أيام مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ14، في ديسمير 2017، ظهور ياسمين رئيس بـ"بيجاما" فاتحة اللون ومنفوشة.

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نادين نجيم

ظهرت الفنانة وملكة جمال لبنان سابقًا نادين نجيم، بـ"بيجاما" زرقاء، مزينة بنقوش أزهار وأغصان أشجار متعددة الألوان، خلال حضورها المهرجان نفسه في 2017.

منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي، صورًا لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، خلال مشاركتها مع عدد من الفنانات من بينهم الفنانة غادة عادل، والفنانة كندة علوش، والفنانة هند صبري، في افتتاح المجموعة الجديدة لمجوهرات "dimajewellery"، منذ عامين.

سيلينا جوميز

نشر موقع "Elle" في نسخته الأمريكية، صورة للنجمة العالمية سيلينا جوميز، خلال ارتدائها بيجاما "سادة" زرقاء اللون، أثناء تجولها في أحد الشوارع في 2019.

فيكتوريا بيكهام

ظهرت عارضة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام، ببيجامة نوم من الحرير الأحمر، بقيمة 1500 جنيه إسترلينى، خلال تجولها منذ عامين، بحس "ديلي ميل".