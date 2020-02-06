"وقوع السيستم بملحق".. أمهات طلاب الثاني الثانوي يستغيثن بعد تغير نتائج الامتحانات

سيطرت حالة من الغضب، على أمهات طلاب الصف الثاني الثانوي، بعد تغير نتيجة الطلبة، بعد إعلانها من النجاح إلى الرسوب، بمختلف المواد الدراسية.

نتائج طلبة الثاني الثانوي تثير غضب الأمهات

تقول عبير عبدالستار: "أولادي الاتنين في تانية ثانوي، امبارح كانوا ناجحين، وبعدين في نفس اليوم بالليل، لما السيستم وقع، ملحق في مادتين"، مضيفة أثناء حديثها لـ"هُن"، أن النتيجة غير منطقية، "الدرجات مش منطقية، المواد اللي ذاكرتها سقطت فيها، واللي متذاكرتش نجحوا فيها، بنتي سقطت في 4 مواد".

وتابعت "عبير"، نجاح ابنها في كل المواد قبل وقوع السيستم، "كل ما السيستم يقع النتيجة تتغير، وفي طلبة حضروا الامتحان ومكتوبين غياب".

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حرصت الأم على تحرير محضر، إثبات حالة بالواقعة للحصول على حقوق أبنائها.

تكررت نفس الواقعة، مع ابن سماح محمد إبراهيم، ولية أمر طالب بالصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية، "ابني اتكتب غياب في مادة اللغة الانجليزية رغم حضوره الامتحان، وبعد كده النتيجة اتغيرت مرتين، الأولى جاب فيها 200\400 والثانية 100\200".

شعرت "سماح" بالاندهاش، من نتيجة ابنها التي تغيرت 3مرات، حررت محضرًا في المدرسة، لإثبات الواقعة، "دفاتر المدرسة أثبتت إن ابني كان موجود في الامتحان مستنين لما نشوف هيحصل ايه".

وزير التعليم: لا يوجد رسوب أو نجاح في نظام تقييم الامتحانات

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد أمس، مؤتمر صحفي قال فيه، إنه لايوجد رسوب أو نجاح في نظام تقييم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أن متوسط النجاح في هذا "التيرم" يعتبر أعظم إنجاز حدث لهذه الدفعة.