مي عمر بـ"البيجامة" في أحدث ظهور لها: "شكلي بعد 28 ساعة تصوير"

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، بـ"البيجامة"، عقب الانتهاء من عملها.

وأطلت "مي" بـ"بيجامة" خضراء اللون، التي تميز بأنها منقوشة وطويلة، وفضفاضة، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية"، ومكياج "بسيط"، معلقة باللغة الإنجليزية: "أخيرا في المنزل عقب 28 ساعة تصوير".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"حد بيقعد بمكياج كامل كده في البيت"، و"حلوة أوي البيجامة دي".

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مي عمر تشارك في عرض أزياء هاني البحيري

وكانت الفنانة مي عمر، ظهرت بفستان زفاف كـ"موديل"، في عرض الأزياء رقم 100 للمصمم هاني البحيري، بفستان زفاف مرصع بالألماس، تصل تكلفته 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه، وتميز الفستان بأنه قصير من الأمام، بحمالات رفيعة، له "اكستنشن" طويل للغاية من الخلف، بذيل عريض، مُرصع كاملًا بالألماسات، مع طرحة طويلة وعريضة، مُطعمة بالألماسات الصغيرة.

وشهد عرض الأزياء الـ100 في مصر، لمصمم الأزياء المصري والعالمي هاني البحيري، حضور مجموعة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، أبرزهم: نرمين الفقي ورجاء الجداوي، وأحياه الفنان اللبناني وائل جسار.

أبدت الفنانة مي عمر سعادتها بعد ظهورها، قائلة: "تهانينا لصديقي العزيز هاني البحيري، على عرض الأزياء 100 الخاص بك".