اتيكيت مقابله العريس للمرة الأولى

انه اليوم الذى تنتظره كل فتاه و لذلك يزيد الضغط العصبى عليها كلما اقترب ذلك اليوم و هنا نقدم للعروسه نصائح حتى يمر اليوم رائعا كالمتوقع

اتيكيت مقابله العريس لاول مره

يجب ان يكون المنزل مرتبا نظيفا و لا مانع من استعمال بخور او معطر جو ليس له رائحه نفاذه و الإضاءة مريحه و غير مباشرة وملئ أركان البيت بالورود الطبيعية.

الفخ الذى تقع فيه اغلب العائلات هو التمسك بمظاهر الاحتفالات و كانه يوم الزفاف و لكن الحقيقه ان هذا اليوم هو يوم للتعارف و ليس للاحتفال هو عباره عن يوم رسمى

يتعارف فيه عائله كل من العريس و العروسه و الاحتفال سياتى لاحقا هذا اليوم يحتاج الى البساطه ولا يحتاج الى البهرجه او التكليف

يكون فى استقبال الضيوف والد العروسة ويفضل ان تكون بجانبه والدة العروسة و يجب اظهار الاحتفاء و الترحيب لازاله التوتر عن اهل العريس.

يبدأ الحوار بالترحيب الحار ثم التعارف ويقوم به صاحب البيت بتعريف نفسه ثم زوجته ثم اولاده

يفضل ان يكون الجلوس بشكل دائرى ويترك للاهل العريس حرية الجلوس اولا باعتبارهم الضيوف ثم يجلس بعد ذلك اصحاب المنزل

ملابس العروسه

ابتعدى عن ارتداء السواريهات أو ملابس المناسبات فكما قلنا انه ليس بحفل فمن الافضل لبس ملابس انيقة عادية بالوان فاتحه تثير ارتياح العين .

من المهم ان تظهرى امامه بملابسك التى ترتدينها فى الخروج كونى كما انت كما تلبسين فاذا كانت ملابسك بنطلون و بلوزه على سبيل المثال فارتديهم و لا تحاولى تغيير اى

شىء فى طريقه لبسك فى ذلك اليوم فهو سيكون امامك طبيعيا و انت كونى امامه طبيعيه حتى يقبل كل منكم الاخر كما هو - يجب ان تكونى طبيعيه بدون تكليف و لكن ابتعدى عن لبس البنطلون الجينز فمن الافضل ان يكون قماش و كذلك الكعب لا يزيد عن 3 سم و المكياج خفيف

بالنسبه لوالد العروسه يفضل لبس الكلاسيك و الابتعاد عن الكاجوال او البدله فالملابس البسيطة لها عامل كبير في تقريب الأسرتين وشعور الجميع بالود والتقارب.

الهدية

من الطبيعي أن يدخل العريس و اهله بهدية و قد تتنوع تلك الهديه ما بين الحلويات و الورد او هدية خاصة للعروس وكل هديه لها تعامل خاص بها

الحلويات و تشمل الجاتوه و التورته و الشيكولاته يجب تفريغها ووضعها فى صينية وتقدم للعريس وأسرته مع كلمة شكر وامتنان..

اذا كانت الهديه خاصة للعروسه مثل خاتم أو أسورة نؤكد هنا انه يجب على العروسه ان تهتم بها بأن تقوم بفتحها أمام الجميع وارتدائها مع الشكر على ذوقه -- الخطأ الشائع هنا

هو قيام العروسه بعدم الاهتمام بالهديه و محاوله اظهار خجلها ظنا منها ان اهل العريس سيعجبهم ذلك الخجل المصطنع و هذا خطأ فعدم اهتمامك بأى هديه عامه معناه عدم

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اهتمامك بشخصيه من قدم تلك الهديه و قد تترك تلك الحركه اثرا سيئا فى نفس من قدم الهديه هذه قاعده عامه تسرى فى كل الاحوال - راجعى اتيكيت استلام الهدايا



التقديم

ليس هناك قاعدة عامة لمن يقوم بالتقديم فيجوز ان تقوم العروسه بذلك او والدتها و يفضل ان لا تقوم العروس بذلك منعا للأرتباك

يفضل تقديم اكثر من صنف من العصير لإعطاء فرصة للاختيار وبما أن الزيارة فى الغالب ستكون مسائية فيفضل تقديم الشاي فى أبريق مع سكرية منفصلة والفناجين و يفضل سؤال كل فرد عن ما يطلبه وصبه مباشرة.

مع الشاي تقدم الكيك او الحلوى ووجود الماء ضرورى

للمزيد من المعلومات راجعى اتيكيت استقبال الضيوف

أصول المقابلة

دش دافىء قبل ميعاد المقابله يريح الاعصاب و يزيل التوتر

الجلوس من الافضل ان يكون فى الكرسى المواجه للعريس حتى يتسنى لكل منكم رؤيه الاخر

اثناء الحديث ممنوع التسرع فى الكلام فكرى فى كل كلمه قبل نطقها مع الابتسامه على وجهك دائما

ان لم يعجبك حديث احدهم لا تظهرى ذلك على تعبيرات وجهك و لا تبدأى بالجدال و اهتمى بوالده العريس بالابتسام لها

اعطى الفرصه للعريس ليتحدث و خذى وقتك فى الحديث بالتبادل لا تكونى صامته طول الوقت ولا تتحدثى كثيرا

كونى طبيعيه و لا تضحكى بصوت عالى الضحك بصوت عالى ليس من الاتيكيت

المقابلة الأولى يجب أن تكون عادية لا داعى للحديث الخاص عن الخطوبات السابقه او محاوله فرض شروط او القاء أسئلة تفصيلية

بل يجب ان يستمع كل طرف للاخر حتى يتسنى لكل منكم اعطاء نبذه عن نفسه

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