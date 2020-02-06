سمية الجوهري تطلق "ليلة شتوية " مجموعة مستوحاه من سلاح المرأة ذو الحدين

القاهرة - لايف ستايل مجموعة جديدة تم طرحها من قبل مصممة الأزياء المتميزة سمية الجوهري لشتاء ٢٠٢٠ تحت عنوان " ليلة شتوية " حيث صرحت الجوهري لموقع موضة تريند ان المجموعة مستوحاه من سلاح المرأة ذو الحدين الذى يجمع بين القوة والنعومة فى نفس الوقت . اما عن الألوان فاستخدمت سمية الألوان الداكنة والجريئة مثل الرمادى ؛ البرتقالى ؛ الاسود ؛ البيج وعن الخامات تنوعت بين الفرو الفرنسي ؛ الستان ؛ الجلد ؛ الصوف الإيطالي ؛ والتريكو الفرنسي جلسة التصوير بعدسة المصور خالد حمدى ولمسات التجميل بفرشاة خبيرة التجميل سالى مصطفى والشعر بأنامل وحيد غريب Advertisements كما شاركت مصممة الاكسسورات دينا عزت باختيار كوليكشن كلاسيكى يجمع بين الملكية والأناقة لاكتمال الاطلالة قد يهمك أيضا: بوتيغا فينيتا تطلق مجموعة إكسسوارات جديدة دوروثي بيركنز علن عن مجموعة أنيقة ومريحة وراقية من فساتين التريكو لشتاء 2020

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