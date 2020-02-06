نجوى زهران تقدم مجموعة Cat Woman لأناقتك في الشتاء

طرحت مصممة الازياء المصرية نجوى زهران مجموعتها الجديدة من أحدث صيحات الموضة لشتاء 2020 ، تحت عنوان Cat Woman . احتوت المجموعة على أكثر من قطعة مختلفة منها الجواكيت ، المعاطف الطويلة والقصيرة ، البنطلون ، والچيب والفساتين القصيرة ، بخامات شتوية أبرزها الجلد والفرو ، كما سيطر اللونين الأسود والأبيض على المجموعة . قد يهمك أيضا: تعرّف على أفضل تصميمات الجواكيت لأناقة رجل 2019 تعرّف على أفضل تصميمات الجواكيت لأناقة رجل 2019

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